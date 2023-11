Adani: “Europeo primo test per Spalletti con l’Italia. Mazzarri? Difficile lotti per lo scudetto”

Lele Adani, ex calciatore oggi opinionista, ha parlato dal Social Football Summit a Roma dell’Italia e dei prossimi europei, esprimendosi però anche sui possibili obiettivi di Mazzarri sulla panchina del Napoli. Ecco le sue parole:

Per l’Europeo, visto che siamo in quarta fascia, c’è un sorteggio ideale?

“Non credo. C’è semplicemente da capire che sarà primo vero grande test di Spalletti e non ci sarà tempo per altre prove e questo è complicato”.

Mazzarri può riportare il Napoli nella lotta scudetto?

“Molto difficile, ma sono convinto che Mazzarri darà tutto sé stesso e non si farà scappare questa occasione in una super piazza che lui ama e amo anche io”.