Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, ha parlato nel corso della presentazione del libro “La strada di un sogno” tenutasi al Maradona del suo agente Giuffredi. Ecco cosa ha dichiarato:

“Mario è entrato nella mia vita quando dovevo cambiare procuratore e abbiamo condiviso molte scelte tra cui quella dell’anno dello Scudetto quando non sapevamo se restare o meno in azzurro, Giuffredi ha spinto per farmi restare e lo ringrazio”.