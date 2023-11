Sacchi su Raspadori: “Sempre buone impressioni. Dove non arriva col fisico, arriva col cervello”

Arrigo Sacchi, ex ct della nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando della partita contro la Macedonia del Nord, soffermandosi in particolare sulle prestazioni di Chiesa e Raspadori. Ecco le sue parole:

“Le prove di Chiesa e di Raspadori sono state molto positive. Chiesa è micidiale quando può sfruttare la velocità e ha la possibilità di calciare in porta. Ha un tiro molto preciso e pericoloso. E Raspadori, devo confessarlo, mi regala quasi sempre buone impressioni. È un ragazzo che conosce il gioco del calcio, è umile, ha voglia di imparare e dove non arriva con il fisico, perché non è un gigante, arriva con il cervello“.