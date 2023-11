Fedele: “Mazzarri? Non giocherà alla Spalletti, sarà come l’Allegri della Juve”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte parlando di Mazzarri e del gioco che secondo lui farà al Napoli. Ecco le sue parole:

“Mazzarri dice che giocherà come Spalletti? Non gli credo, penso che partirà un po’ come fece Allegri quando passò alla Juve. Al Milan giocava a quattro e trovò alla Juve la squadra di Conte che giocava a tre, dopo 3-4 partite cambiò. Bisogna vedere anche una cosa, che i giocatori del Napoli possono giocare a tre e a quattro anche se c’è qualche sacrificio. Il problema importante, che abbiamo visto anche ieri sera, è Raspadori. Gli stessi giornali che dicevano che era un esterno ora dicono che è una prima punta, è indiscutibile che sia un giocatore che attacca la profondità e detta il passaggio. Quindi quando ci sarà Osimhen a pieno regime, bisognerà trovare una soluzione, magari anche a partita in corso. Bisogna sfruttare i giocatori per le loro caratteristiche mettendo da parte quell’ostracismo e l’essere testardo nell’usare un solo modulo. Sono i calciatori che risolvono le partite e oggi non hanno più alibi. Non me la prendo solo con Garcia, ma anche con alcuni giocatori che non sembrano più affamati”.