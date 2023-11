Colpani: “Il Napoli di Spalletti dava spettacolo. Un sogno la Nazionale con lui”

Andrea Colpani, centrocampista del Monza seguito da De Laurentiis ed il suo team, ha parlato ai microfoni di Sportweek della Nazionale, di Spalletti e anche del suo gioco al Napoli. Ecco le sue parole:

“Secondo me sto bene nel suo calcio (di Spalletti) perché è un allenatore che gioca a calcio e apprezza i calciatori di qualità. Il suo Napoli dava spettacolo. Ma devo dirlo per forza, che è un sogno che si avvera. Chi inizia questa carriera ha tre obiettivi: arrivare in Serie A, la Champions e raggiungere la Nazionale. Due su tre io li ho realizzati”.

Sull’importanza di avere un allenatore come Raffaele Palladino a Monza: “Avevo sempre fatto la mezzala, dal settore giovanile in avanti. Mi dicevano: hai visione di gioco, puoi giocare davanti alla difesa. Ma io non volevo fare il mediano. Pensavo: voglio giocare vicino alla porta, ho tiro, mi piace dare l’assist al compagno. Palladino con la sua visione di calcio, mi ha messo nelle condizioni ideali per esprimermi, schierandomi dietro la punta centrale. Con lui ho svoltato”.