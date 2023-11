Situazione Napoli, le parole di Denis

German Denis, ex attaccante del Napoli dal 2008 al 2010, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello sport. Tra le domande fatte all’attaccante argentino, ne spicca una più di tutte: cosa ne pensi della nuova gestione tecnica del napoli?

Ecco le sue parole :

“Mazzarri è l’uomo giusto per risollevare il Napoli . Io l’ho avuto come allenatore e posso assicurarvi che è molto competente e affine ai giocatori. Non so però se riuscirà a colmare il gap con Inter e Juve perchè il Napoli ha già perso troppi punti. Sarà comunque una buona guida per la sua squadra”.