Malfitano: “De Laurentiis ha già l’accordo per il prossimo allenatore. Chi? Faccio un nome”

Mimmo Malfitano, giornalista sportivo, ha parlato del Napoli, di De Laurentiis, di Mazzarri e del futuro della panchina ai microfoni di Radio Marte. Secondo la sua opinione, il patron azzurro ha scelto Mazzarri offrendogli un contratto di 7 mesi, poiché potrebbe già avere l’accordo con l’allenatore che arriverà la prossima estate. Ecco le sue parole:

“Mazzarri? La mia idea è che De Laurentiis possa già avere un accordo con un altro allenatore anche se nel contratto con Mazzarri ci sarà qualche postilla che riguarda la sua permanenza, se dovesse vincere lo scudetto o conquistare un posto di prestigio in Champions. La mia idea però è che De Laurentiis continuerà ad incalzare Conte per dargli la squadra a luglio prossimo”.

Non finisce qui, quindi, secondo Malfitano, l’interesse del club nei confronti di Antonio Conte, che ha già espresso la sua volontà di non prendere club in corsa per poter formare dalle basi un nuovo progetto.