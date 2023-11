Napoli-Empoli: le parole di Luperto

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Sebastiano Luperto ha parlato della sfida al Maradona contro il Napoli, sua ex squadra. Ecco le sue parole ricordando gli anni passati nella città del Vesuvio.

“A Napoli mi dicevano che ero il sosia di Albiol. Nel periodo in cui sono stato lì ho conosciuto tantissime persone, fra queste la mia compagna Fabiana e il mio storico agente Diego Nappi.” Poi ha parlato anche del suo percorso all’Empoli: “sono grato all’Empoli per tutto quello che ha fatto e continua a fare per me. Qui mi trovo molto bene! Se c’è una cosa che voglio fare, quella cosa è ricambiare l’affetto che questa società mi ha mostrato in questi anni, dando tutto per questa maglia e raggiungendo sempre gli obiettivi prefissati.”