Luciano Tarallo, ex preparatore portieri del Napoli, ha parlato del tanto discusso Meret ai microfoni di Radio Napoli Centrale: “Contro il Milan Meret ha fatto una partita tranquilla e chiunque gli abbia dato un insufficienza è un incompetente. Sul goal di Giroud non poteva uscire, i telecronisti dovrebbero aggiornarsi. Per sostituire Meret sceglierei solo Szczesny, lui in questa Juventus fa la differenza”.