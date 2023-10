Kvara alla cerimonia del Pallone d’Oro: “Messi merita di vincerlo”

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è a Parigi per la cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro 2023 che si terrà questa sera. Il georgiano si è classificato al 17esimo posto, record assoluto per un georgiano nella classifica del Pallone d’Oro. L’esterno d’attacco azzurro ha parlato ai microfoni di Espn a pochi minuti dall’inizio della serata. Ecco cosa ne pensa:

“Leo Messi merita di vincere il Pallone d’Oro. Ha vinto il Mondiale e non ho parole per descrivere quello che ha fatto, nessuna parola”.

“Ricordo di chi ha vinto in passato? No, io rispetto tutti i giocatori. Per me è un piacere essere insieme a loro qui perché i più grandi sono qui ed io sono felicissimo di farne parte”.