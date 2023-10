Rrahmani in mixed: “Garcia a fine gara ci ha detto una cosa. Natan? Mi trovo molto bene con lui”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone al termine della partita vinta contro l’Union Berlino.

“E stata una partita molto difficile su un campo non semplice. Siamo riusciti a non subire troppo, ma nemmeno noi siamo riusciti a farne. Per fortuna però Raspadori ha segnato regalandoci 3 punti fondamentali. Gara di ritorno? Molto probabilmente sarà la partita che deciderà i primi due posti di questo girone. C’è stata meno brillantezza rispetto il match di Verona? Questa era una partita su un campo molto difficile e giocare qua non era facile. Poi loro facevano lanci lunghi e ripartivano in contropiede. Ci hanno messo in difficoltà. Cosa vi ha detto Garcia a fine gara? Che la cosa importante era la vittoria, anche se forse è stata la peggior partita tra quelle in cui non abbiamo giocato bene. Natan? Mi sto trovando molto bene con lui, insieme stiamo facendo delle buone cose. Però siamo solo alla seconda partita insieme, quindi spero che proseguiremo così, però ci vorrà del tempo. Gioco? L’importante è vincere anche quando non giochi benissimo. Noi non siamo stati bravissimi, ma nemmeno loro. Forse anche il campo non ci ha aiutato. Ma ripeto, alla fine servivano i 3 punti e li abbiamo presi. Kvaratskhelia? Tutti ci aiutano, e lo devono fare altrimenti diventa difficile per noi che siamo dietro. Si vede quando perdiamo la palla e non tutti danno una mano nei contropiedi. Non serve solo l’aiuto di Kvara, ma quello di tutti“.