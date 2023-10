Giaccherini a DAZN: “Bravo Garcia su Raspadori, è stato il migliore in campo”

Emanuele Giaccherini, ex calciatore di Napoli e Juventus tra le altre, ha parlato dell’ottima gestione di Raspadori da parte di Rudi Garcia. Nel match contro l’Hellas Verona, è stato infatti assente a causa di un infortunio Victor Osimhen e il mister francese ha scelto di mandare in campo al suo posto dal primo minuto Jack Raspadori. Scelta giusta ed ottima gestione della punta secondo Giaccherini, che ha parlato così ai microfoni di DAZN:

“Per me la scelta di Raspadori è stata la chiave. C’era un ballottaggio con Simeone, Garcia ha scelto Raspadori e ha avuto ragione. Per me Raspadori è stato il migliore in campo. Ha dato pochi punti di riferimento e ha inventato l’assist per il gol di Politano, un po’ come fa Kvara di solito. Poi è venuto sempre incontro, creando lo spazio in profondità alle sue spalle”.