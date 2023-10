De Laurentiis, il retroscena su Giuntoli: “Da mesi in branda, voleva solo la Juve”

Nel corso della lunga intervista rilasciata ieri, Aurelio De Laurentiis ha svelato anche un retroscena legato a Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo, difatti, ha voluto fortemente la Juventus in estate, ma il presidente del Napoli ha riferito dell’intenzione del ds palesata già alcuni mesi prima della finestra estiva di calciomercato.

Di seguito i dettagli svelati dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “«Giuntoli era sei mesi che si era buttato in branda e mi ripeteva: “Mi mandi alla Juve?”. La nostra nemica calcistica numero uno. Cristiano fu intuizione mia e di Chiavelli, ha fatto cose buone e altre meno, ma non faccio il ragioniere. Kvara, per dirne uno, è stato segnalato a mio figlio Edo, che ne ha parlato con il nostro ex diesse. Io con Meluso e Micheli mi trovo bene»“.