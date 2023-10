Fedele: “De Laurentiis megalomane. Il Napoli ha sprecato un’occasione”

Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, ospite a Radio Marte, ha parlato del Napoli, della sua dirigenza ed in particolare di De Laurentiis. Ecco le parole:

“Aurelio De Laurentiis, ad un certo punto, ha pensato che tutto dipendesse dal suo modo di gestire la finanza e i problemi tecnici, ma i campionati cambiano e ora si trova dinanzi ad un bivio con la questione allenatore. Garcia io lo avrei esonerato, se fosse dipeso da me. Il Napoli ha perso l’occasione di fare il salto di qualità? Certe cose dovevano venire fuori prima. Tutti dicevano: beato il tweet di De Laurentiis dopo Bologna, è tutto perfetto. Il concetto di fondo è che se vanno via Spalletti, Giuntoli e il preparatore atletico, qualcosa non va bene. De Laurentiis, nella sua megalomania, ha voluto dimostrare di essere l’attore protagonista, con gli altri che sono tutti una comparsa. Nel cinema è un primo attore, ma nel calcio non è neanche un comprimario, quando si parla di cose tecniche”.