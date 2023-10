De Maggio: “De Laurentiis allenatore? Tutti hanno rimosso un precedente…”

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della propria trasmissione per commentare la scelta del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis di vestire i panni dell’allenatore ed affiancare Rudi Garcia al comando della squadra campione d’Italia.

Di seguito quanto dichiarato:

“De Laurentiis? Non ha mai esonerato virtualmente Garcia, ma l’ha delegittimato dicendo che ha sbagliato la scelta dell’allenatore. Poi raccontò che Garcia non era la prima scelta anche se non è lo scemo del villaggio. Non mi dite che il solo Kim possa giustificare quanto di brutto abbiamo visto, la colpa non è solo di Garcia, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Dopo Empoli-Napoli 3-2 con Spalletti, De Laurentiis andò a Castel Volturno tutti i giorni e il Napoli le vinse tutte fino alla fine della stagione.