Moggi su Conte:” Non verrà mai a Napoli con questa dirigenza, su Garcia…”

Luciano Moggi ex direttore sportivo di Juventus e Napoli, ha parlato a Radio Goal, in diretta su KissKiss Napoli:” Conte-De Laurentiis? Ci vorrebbe un Conte più mansueto, non abituato a fare il presidente, diesse e allenatore. Per questo dico che è impossibile per Conte andare al Napoli fino a quando ci sarà De Laurentiis. Tenendo conto dei caratteri di entrambi credo che non sia un affare possibile. Conte è affascinato dal clima, dallo stadio, dal pubblico di Napoli, mentre per il resto non è così convinto.”

Moggi difende Garcia:” Sarebbe stato un errore esonerarlo. Prima dell’inizio del campionato dissi che Lazio e Napoli non si sarebbero ripetute. A Napoli sono andati via allenatore e direttore sportivo che non sarebbero andati via se il clima dirigenziale fosse stato positivo. Per questo dico che Conte non verrà a Napoli. Conte aspetta una chiamata dalla Juventus a fine anno, è un mio pensiero, è difficile che vada fuori dal seminato. Lui è un allenatore che vuole fare tutto, con De Laurentiis però non è possibile. In fondo non do torto a De Laurentiis perchè quando vanno via gli allenatori poi restano i bilanci.”