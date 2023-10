Zazzaroni: “Conte obiettivo impossibile. Garcia sa di essere a tempo, ecco come se ne esce”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di ‘Un Calcio alla Radio’, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: “Conte ha fatto una scelta ben precisa. Era un obiettivo impossibile, ma l’unico da poter perseguire per De Laurentiis. L’unica certezza che ho è che la squadra più forte è il Napoli, bisogna cercare di non sbagliare come con la Fiorentina, Garcia penso si sia accorto di aver fatto un po’ di mosse senza senso. Non vorrei ci fosse una sorta di indicazione di far giocare alcuni giocatori, spero non sia così.

Come se ne esce? Vincendo. In queste condizioni, anche Garcia sa di essere a tempo. I napoletani sono delusi. È evidente abbia sbagliato qualcosa, è mancato molto un ruolo da direttore, a Meluso non viene data una certa operatività, il presidente si è assunto tutta una serie di ruoli. Complotto anti Mourinho sventato? Non lo è. La Roma perderà altre partite, a giugno non resterà qualsiasi cosa accada.

Italia-Inghilterra da spaventarsi? Da un punto di vista tecnico, non c’è partita, ma in Nazionale noi ci mettiamo sempre qualcosa in più di loro. L’unica