Del Genio: “Garcia: ipotesi esonero non tramontata. Lunedi giorno importante?”

Rudi Garcia è stato confermato dal Napoli in vista delle prossime gare. Questa, almeno, è la teoria di tanti giornalisti e opinionisti. Paolo Del Genio va invece controcorrente. Queste le sue parole a Telecapri: “In tanti, per non dire tutti, parlano del possibile esonero di Rudi Garcia come di una ipotesi tramontata. Io invece dico di no. La sorpresa dell’esonero non è da escludere. Lunedì, o forse martedì, potrebbe essere una giornata importante a tal riguardo”.

“Aurelio De Laurentiis, magari, sta ancora parlando con altri allenatori (Tudor?). Molti giornalisti dicono che, per il momento, nessuno soddisfi il presidente, c’era solo Conte. Ma mi pongo una domanda: ‘Perché tra due, tre settimane chi esce come allenatore? Esce improvvisamente uno che piaccia al Napoli?’. La verità è un’altra. Tra qualche settimana c’è il rischio che altri mister, ora liberi, trovino invece una sistemazione altrove. Il discorso dei giornalisti non fila. De Laurentiis non aspetta due, tre settimane. Si dice che il Napoli abbia bloccato Tudor. Ma quanto potrebbe aspettare il tecnico croato? Mica può restare sospeso in eterno in attesa della chiamata del Napoli?”.