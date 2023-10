Edmundo: “Napoli-Fiorentina sarà divertente. Osimhen? Ecco che ne penso”

Edmundo, ex giocatore brasiliano di Fiorentina e Napoli, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Napoli-Fiorentina, match in programma stasera al Maradona. Nell’intervista fatta direttamente dal Brasile ha anche commentato la visione delle persone del posto su Natan e parlato di Osimhen. Ecco le sue parole:

“Napoli e Fiorentina fanno un calcio molto offensivo, con una filosofia di gioco che non si snatura in base all’avversario. Sarà una gara aperta e divertente. Gli azzurri però hanno il vantaggio di giocare in casa: ho visto la sfida col Real Madrid, il Maradona dà una spinta davvero incredibile”

Natan è all’altezza della Serie A? “Si, confermo. Anche qui si ascoltano soltanto giudizi positivi su di lui. Al Bragantino aveva già fatto intravedere il talento, non a caso era seguito da diversi club europei”.

Su Osimhen? “Beh, non lo conosco così bene. Abbiamo caratteristiche diverse, io giocavo più arretrato e lui invece è un centravanti che sa andare in profondità alle spalle dei difensori. Lo ritengo un campione assoluto, però non so se può essere considerato il migliore nel suo ruolo, a livello internazionale. É molto volenteroso anche se la palla non gli arriva spesso, dalle sue prodezze dipendono le ambizioni del Napoli. Anche Kvaratskheila mi ha impressionato, ha un dribbling formidabile”.