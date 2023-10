Arthur centrocampista della Fiorentina, ha parlato nel pre partita ai microfoni di Dazn:”Come si ferma Zielinski? E’ un giocatore forte, ma non è l’unico. Il Napoli è una grande squadra, con un centrocampo che palleggia e in attacco un calciatore molto rapido come Osimhen. Per noi sarà una gara difficile, ma dovremo avere l’atteggiamento giusto. Entrambe le squadre giocano gestendo bene la palla, non sarà facile.