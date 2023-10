Valverde: “Bellissima partita con un’atmosfera magnifica! Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo”

Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni di Uefa.com per parlare della partita Napoli-Real Madrid.

“È stata una bellissima partita con un’atmosfera magnifica! La cosa importante è naturalmente la vittoria. Abbiamo dominato nel primo tempo, ma nei primi minuti della ripresa abbiamo sofferto e ci siamo abbassati troppo. Credo sia normale, ma per un solo loro gol siamo stati spinti troppo indietro. Abbiamo una squadra abbastanza forte per evitarlo e giocare meglio, ed è quello che siamo riusciti a fare. Bellingham ha giocato una partita sensazionale, ha realizzato l’assist per il primo gol di Vinicius e poi ha fatto una magia”.