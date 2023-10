Bellingham: “Abbiamo sfruttato al meglio le occasioni. Gol alla Maradona? Non esageriamo”

Jude Bellingham, centrocampista del Real Madrid, ha parlato a proposito di Napoli-Real Madrid, gara della quale è stato eletto man of the match, ai microfoni di Uefa.com.

“Una notte fantastica in uno stadio in cui è difficile giocare contro un avversario forte e con tanti top player. Una sfida in cui forse abbiamo sfruttato al meglio le occasioni e abbiamo preso le migliori decisioni. Abbiamo giocato una partita molto dura del girone. Darci un po’ di respiro in classifica è stato importante. Significa che possiamo concentrarci partita dopo partita e non preoccuparci di quel che accade. Dobbiamo pensare alla prossima, anche se siamo felici di come abbiamo giocato. Non analizzo la mia prestazione finché non la guardo, ma sono contento. Il gol? Ho preso il pallone guardando Vinicius e Rodrygo, quando ho visto lo spazio aprirsi con quel movimento ho visto che potevo andare in porta e tirare. Potrebbe essere uno dei miei gol più belli, soprattutto contro un grande rivale e in un’atmosfera brillante come questa. Gol alla Maradona? Un po’ troppo. È stato bello, ma per i video e documentari che ho visto di lui ho capito che era migliore di me. Vinicius è il compagno di squadra più talentuoso che abbia mai avuto, per me è il migliore al mondo e abbiamo una grande partnership”.