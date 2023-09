Garcia prima di Napoli-Udinese: “Daremo tutto per i tre punti. Ho parlato con Osimhen…”

Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Udinese, esprimendo il suo parere sulla partita di stasera, sulla situazione di Osimhen e su Politano. Ecco le sue parole:

La partita di stasera può essere un modo per ritrovare il sorriso?

“Si, finalmente giochiamo in casa dopo 3 trasferte, daremo tutto per ottenere i tre punti. Dobbiamo giocare con entusiasmo e sorriso dal primo minuto”.

Come ha visto Osimhen in questi giorni? Ci ha parlato?

“Ci siamo parlati. Dopo Bologna eravamo tutti arrabbiati perché non abbiamo vinto. Ci sono stati episodi maldestri sui social che non hanno aiutato, ma lui darà il meglio per la maglia perché l’importante ora è essere uniti”.

Con Politano e Kvara è tridente tipo dello scudetto…

“Il nostro lato destro gioca bene, Politano ha avuto dei problemi prima di Bologna ma è normale giochi. Poi ho la fortuna di avere due grandi terzini sinistri ma da caratteristiche diverse, Mario Rui ci aiuterà nel palleggio oggi”.