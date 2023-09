Garcia dopo Napoli-Udinese: “Sono contento, abbiamo giocato bene. Gol di Kvara? Ora sarà più leggero”

Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di DAZN durante “Sunday Night Square” dopo Napoli-Udinese, match vinto per 4-1 dai suoi uomini. Ecco le sue parole:

Grande prestazione del Napoli stasera, complimenti mister…

“Abbiamo giocato bene, sono contento per i ragazzi. Abbiamo gestito bene la gara, spinto tanto e avuto tante occasioni. Kvara ha preso due pali, ma poi ha fatto un gol ed un assist e questo dimostra tanta mentalità. Tanti fattori positivi stasera, abbiamo vinto come volevamo. Stasera Osimhen e Kvara hanno rimesso le lancette dell’orologio sull’orario giusto”.

Quando è uscito Osimhen l’ha ringraziato per il gol che ha fatto?

“No, gli ho fatto i complimenti. Con Victor ho un rapporto ottimo da quando sono arrivato e sono contento per il suo gol. Ha anche fatto un assist, perché doveva tirare lui il rigore”.

Se potesse tornare indietro nel tempo, secondo lei, Osimhen cancellerebbe quello che è accaduto negli ultimi 4 giorni?

“A Bologna eravamo arrabbiati per non aver vinto quindi può succedere, ma abbiamo chiarito. Ci sono state un po’ di cose da gestire, ma nessuno voleva fare male e sono state reazioni istintive che si possono capire. Vi posso assicurare che ama la maglia e dà tutto per il Napoli”.

In riferimento a questo, quanto si allena sul campo e quanto vanno gestite le cose fuori?

“Io alleno da 30 anni, all’inizio allenare sul campo era l’80% e 20% l’extra sportivo tra giocatori, dirigenti e media, ora tutto è cambiato ed è 80 il resto e 20 il campo. Ma fa parte del mestiere”.

Questo gol di Kvara quanto gli mancava e quanto gli servirà per tornare ad essere quello dell’anno scorso?

“Adesso che ha segnato sarà più leggero, gli ho parlato a lungo e gli avevo detto di non pensarci. Lui è unico nel saltare l’uomo, quando è felice tutto arriva naturalmente”.