Costacurta: “Si sente la mancanza di Kim, gli ultimi gol subiti tutti dall’area piccola”

Dagli studi di Sky, Billy Costacurta, ex calciatore del Milan e attuale opinionista, ha parlato della situazione del Napoli dopo la gara contro il Braga, analizzando un aspetto della difesa azzurra che dimostra l’importanza dell’assenza di Kim Min-Jae. Ecco le sue parole:

“Il Napoli non è stato continuo tutta la gara come accaduto a Genova. Nel primo tempo meritavano il doppio vantaggio ma poi nella ripresa hanno sofferto davvero troppo. Non so se devono ancora assimilare i metodi del nuovo allenatore ma non essere continui in Europa può essere davvero grave”, ha detto riguardo il match contro il Braga, continuando poi: “La squadra deve interiorizzare qualche cambiamento ma si sente la mancanza di Kim. Se vedete gli ultimi gol sono arrivati tutti con l’avversario libero nell’area piccola e lì sicuramente c’è un problema. Si sente questa mancanza”.