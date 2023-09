Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Canale 8: “Con gli allenatori precedenti dopo le prime partite già si intravedeva qualcosa. Sarri non fece bene nelle prime tre giornate, ma la sua idea di calcio c’era e si capiva che avrebbe richiesto un po’ di tempo, così come per Ancelotti e Spalletti che invece ne vinse tante all’inizio. Questo Napoli di Garcia invece non lascia intravedere nulla ed è questa la grande differenza con il passato”.