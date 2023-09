Giordano: “Raspadori deve giocare punta, non verrebbe valorizzato da esterno o mezzala”

Bruno Giordano, ex Napoli, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Giacomo Raspadori: “Lo vedo come punta centrale, da esterno fa più fatica perchè serve maggiore fisicità e resistenza. E’ un grande attaccante che fa giocare bene la squadra e sa finalizzare. Quando si pensa ad un attaccante si prende come esempio Haaland e i tipi di calciatori delle sue dimensioni, ma le caratteristiche di una punta possono essere varie. Se Garcia giocasse con due centrocampisti, sarebbe perfetto alle spalle di Osimhen. I moduli servono per esaltare un giocatore ma magari un altro ne risente un po’. Da mezzala non andrebbe mai schierato perchè si perderebbe il suo talento, che invece Garcia deve esaltare”.