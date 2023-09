Osimhen: “Qui in Nigeria hanno festeggiato lo Scudetto, mi ha reso felice”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, in questi giorni è impegnato con la nazionale nigeriana e dal ritiro ha parlato ai microfoni di Football Fans Tribe. Ecco cosa ha dichiarato:

“Festeggiamenti Scudetto in Nigeria? Lo Scudetto è importante e ha reso felici anche i miei amici e la mia famiglia, oltre ad altre persone che in realtà non conosco. Sono felice di questo e dico grazie ai nigeriani. Sono tornato in Nigeria per le vacanze, era importante per me farlo. Pallone d’Oro? Era uno dei miei sogni”.