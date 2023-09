Camicioli sul Napoli: “Diamo tempo a Natan. Champions? Ecco che penso del girone”

Durante “Radio Goal” a Kiss Kiss Napoli è intervenuto Davide Camicioli, conduttore di Sky. Parlando del Napoli, il giornalista si è soffermato sulla situazione di Natan e sul girone della Champions Leauge.

Ecco le sue parole su Natan: “Kim a quelle cifre lo devi cedere, diamo del tempo a Natan. Passare a giocare dallo stadio del Bragantino al Maradona con lo scudetto sul petto c’è una grande differenza, è come passare dalla Formula 3 alla Formula 1. Non bruciamolo e diamogli del tempo per ambientarsi”.

E poi sulla Champions: “Non c’è niente di semplice in Champions, ma sono le altre squadre a preoccuparsi del Napoli. Per certi aspetti è più facile contro il Real Madrid che contro l’Union Berlino, provare a battere una squadra come quella dei Blancos è uno stimolo incredibile“.