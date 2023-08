Lo Monaco: “Lindstrom inventa come Kvara ed è molto duttile. Natan? Ci vuole tempo”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato del Napoli e del suo mercato nel corso di “Radio Goal” a Kiss Kiss Napoli. Il dirigente ha parlato di Lindstrom e Natan, elogiando il primo.

Ecco le sue parole su Lindstrom: “Può giocare in attacco esterno a destra e a sinistra, trequartista e mezzala sinistra alla Zielinski qualora dovesse esserci bisogno. Poi nell’Eintracht ha giocato anche sugli esterni, è un giocatore duttile dal punto di vista tattico. Come Kvara inventa le giocate, per il Napoli è un tassello tecnico che si aggiunge a qualcosa di importante di tattico che già ha“.

E poi su Natan: “Il tempo dirà se sarà stata un’operazione giusta, ma sicuramente migliorerà”.