Alvino: “Gabri Veiga? Più no che sì, la permanenza di Zielinski ha cambiato tutto. Giua è un arbitro scarso”

Carlo Alvino, giornalista di fede partenopea, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Non condivido la caccia al giornalista che dava per fatto Gabri Veiga. Nel mercato può cambiare tutto in fretta e prendo le distanze da chi critica, soprattutto se queste arrivano da colleghi. Al momento credo che sia più probabile che Gabri Veiga non arrivi perché il Napoli ci ha abituato a sostituire i partenti e la permanenza a sorpresa di Zielinski ha rallentato l’affare ma ripeto, le cose possono cambiare da un momento all’altro. Se Demme dovesse partire potrebbe concretizzarsi l’arrivo dello spagnolo. Dobbiamo stare calmi, anche se da tifoso mi auguro che il calciatore possa arrivare perché è un talento giovane e mi piacerebbe vederlo con la maglia azzurra. Il Napoli non deroga alla sua politica per poter prendere un calciatore perché questa filosofia di mercato ha portato i suoi frutti portando gli azzurri ad essere un modello in Itaia e in Europa. Per dare un giudizio sul mercato aspetto che questo finisca”.

“Cajuste? Giudizio sospeso, gli è successo tutto quello che di negativo poteva succedere a Frosinone, mi fido dello scouting del Napoli. Giua è un arbitro scarso ma non voglio mettere le mani avanti. Gli arbitri che non sono all’altezza della situazione dovrebbero essere messi da parte dall’AIA. Mi auguro che Kvaratskhelia possa partire titolare contro il Sassuolo perchè il georgiano è la luce di questo Napoli. Gravina? Dovrebbe rimanere in silenzio per i danni che ha causato al calcio italiano, dovrebbe farsi da parte, inceve straparla. Mi auguro che non ci siano errori arbitrali che vadano ad alimentare certe ombre, De Laurentiis fa bene a non rispondere”.