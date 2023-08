Giuffredi, ag. Mario Rui: “Chiedo scusa ad ADL, ero sotto stress”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, Di Lorenzo e non solo ha rilasciato delle dichiarazioni a TVPlay scusandosi pubblicamente per alcune sue parole riguardo il rinnovo del terzino portoghese.

Il procuratore lo definì infatti “scontento in una squadra di scontenti”, ma ora è tornato sui suoi passi: “Per quanto riguarda quell’intervista, voi dovete capire che chi fa il mio lavoro vive sottopressione. Vengo messo sotto stress in continuazione e quindi a volte uno può anche fare un’intervista e dire delle parole fuori riga, un po’ pesanti o inopportune in quel momento, ma sono tutte parole o interviste fatte quando una persona è molto sotto tensione. Per questo ci tengo a fare le scuse pubbliche al presidente De Laurentiis e al dottor Chiavelli che hanno subito una mia intervista fuori luogo”.