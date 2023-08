ADL a Sky: “Garcia? Persona straordinaria, vi dico”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato di Rudi Garcia nell’intervista a Sky Sport. Ecco cosa ha dichiarato:

“E’ una persona straordinaria. Dà e prende, c’è un mutuo scambio tra società e allenatore. Siamo in un calcio dove si crede di dover concedere alla parte sportiva le chiavi del tutto. Invece il tutto è parte che compete alla società e alla parte sportiva. E’ un mio credo che cerco di trasmettere e che a volte vedo che nella nostra squadra, ma anche nelle altre, non avviene. C’è sempre una rivalità tra la parte allenante e la parte societaria, che porta a delle incomprensioni, che non ci dovrebbero essere, perché sono tutti impiegati nel Napoli, al servizio di città e tifosi”.