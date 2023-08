Sky – Juan Jesus: “Vincere oggi era fondamentale. Scudetto? Puntiamo al bis”

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo l’amichevole vinta ai rigori contro il Girona. Ecco cosa ha dichiarato il brasiliano:

“Vincere è sempre importante, io sono uno che ama vincere. L’amichevole è stata importante per mettere benzina in campo e per capire gli schemi, anche se su rigore è stato importante vincere. Dobbiamo continuare e fare del nostro meglio, pian piano stiamo prendendo la giusta forma e stiamo seguendo il mister, siamo, di fatto, gli stessi dello scorso anno. L’addio di Kim? Garcia sa che può contare su tutti noi, già lo scorso anno abbiamo dimostrato solidità, anche se Kim è partito, questa sarà la mia 13esima stagione e sono pronto. Se verrà qualcosa dal mercato, ben venga, ma io, i miei compagni e i giovani che abbiamo provato in quel ruolo, siamo pronti a difendere la porta. Lo Scudetto? E’ un sogno, rimarrà nella storia, ma l’obiettivo è riempire la maglia di nuovi trofei. Adesso lo Scudetto è il passato, puntiamo a fare il bis. Il triplete? Sognare non costa nulla, noi faremo del nostro meglio in ogni competizione”.