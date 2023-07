Sacchi: “Nemmeno con Maradona il Napoli è riuscito a vincere due scudetti di fila. Vi dico i motivi”

Nella consueta intervista sulla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha fatto il punto sul campionato che inizierà il 19 agosto. In particolare, l’ex ct della Nazionale Italiana ha bocciato il Napoli, rivelandosi scettico sulla possibilità che gli azzurri possano ripetersi anche quest’anno. “A chi si domanda come mai non metto il Napoli come favorito rispondo subito: ho qualche dubbio su di loro“, spiega Sacchi. “Il pericolo principale è che non c’è più Spalletti, l’uomo che aveva creato la meravigliosa macchina che ha dominato con merito lo scorso campionato”. E ancora, aggiunge: “E poi, altra incognita: i giocatori avranno conservato la modestia dimostrata in passato? Infine un ricorso alla storia: nemmeno con Maradona, il più grande di tutti, il Napoli è riuscito a vincere due scudetti consecutivi. Ci sarà un motivo, no? Quindi, se ci riuscisse, sarebbe un’eccezione che gli auguro, ma pur sempre di un’eccezione si tratterebbe”.