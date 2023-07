Petrachi: “Meluso scelta giusta per il Napoli, ecco che penso di Giuntoli”

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo di Torino e Roma, ha parlato del Napoli, di Giuntoli e di Meluso ai microfoni di TMW. Ecco le sue parole:

Giuntoli ha fatto bene a lasciare Napoli?

“Si sapeva che c’erano delle frizioni nella gestione, sarebbe ipocrita negarlo, credo ci sia stato un cambiamento radicale in società. Mi auguro però per il Napoli che si tratti di una delle più belle scelte di quest’anno, e che continui a primeggiare e a giocarsi qualcosa, magari anche in Champions. Ben venga che il Napoli continui a stare li davanti”.



Dunque, la Juventus con Giuntoli e il Napoli con Meluso hanno fatto le scelte giuste?

“Penso di sì, perché a volte la figura dello scout viene ampliata e io non sono d’accordo. Lo scout deve andare a giro a cercare giocatori, vedere anche gli allenamenti, mentre il direttore deve fare il direttore: cercare di gestire lo spogliatoio, i problemi col tecnico. È come se uno entra in sala operatoria e c’è il medico, poi però si chiede al ferrista di fare l’intervento. Non funziona così, c’è il medico, il ferrista, l’infermiere. Chiedere allo scout di fare anche il ds è una forzatura”.