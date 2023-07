Pellegatti: “Massara al Napoli? Ho parlato con lui e mi ha detto di no”

Carlo Pellegatti, giornalista molto vicino all’ambiente Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito delle voci secondo cui Ricky Massara, ex dirigente dei rossoneri, potrebbe divenire il nuovo direttore sportivo del Napoli. Queste le sue parole in merito. “Ho parlato con lui stamattina, era a Londra e non ci è arrivato ieri. Mi prendo la responsabilità di quanto dico: a me non sembra possibile che possa essere il nuovo Ds del Napoli. Gli ho chiesto di questa notizia e mi ha detto di no. Mi sembra un po’ lontana dalla realtà, poi magari ci sono delle schermaglie diplomatiche. Mettiamola così, tutto può accadere ma al momento ne resterei sorpreso”.