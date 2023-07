Frosinone-Napoli, Di Francesco sicuro: “Gli daremo filo da torcere”

Frosinone-Napoli sarà la prima partita del campionato 2023/24 per gli azzurri. Il club laziale, in occasione del ritorno in Serie A, ha deciso di affidare la sua panchina ad Eusebio Di Francesco.

L’ex tecnico di Roma e Sassuolo ha le idee chiare, durante la conferenza di presentazione ha già parlato del Napoli e delle sue intenzioni: “Io rappresento società e tifoseria e dobbiamo ritrovare forza. Fin dalla prima giornata proveremo a dare filo da torcere a tutti, anche al Napoli. Non so quando saremo pronti ma cercheremo di esserlo fin da subito”.