Samardzic-Napoli? Balzaretti: “Serve un’offerta importante”

Federico Balzaretti, nuovo responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, durante la sua conferenza di presentazione ha parlato di Lazar Samardzic. Il centrocampista, accostato da settimane ad Inter e Napoli, sarebbe uno degli obbiettivi principali per il mercato degli azzurri e il dirigente sportivo ha messo le cose in chiaro: “Samardzic è talmente forte da far innamorare, ma giustamente fa innamorare molte squadre. Intanto è un giocatore dell’Udinese e ne siamo felici, la volontà è quella di godercelo ancora. Se arriverà un’offerta importante insieme prenderemo una decisione”.