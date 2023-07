Jacobelli: “Napoli, attenzione ad una squadra per lo scudetto”

Xavier Jacobelli, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando del Napoli e della possibile contendente per lo scudetto della prossima stagione. L’ex direttore di TuttoSport si è infatti soffermato sulle mosse di mercato dell’Inter, definendola come una “diretta rivale” per gli azzurri.

Ecco le sue parole: “Marotta è un fuoriclasse, è riuscito a prendere Thuram a parametro zero e ora sta chiudendo il colpo Frattesi, allargando ulteriormente il pacchetto degli italiani per la nazionale. Se c’è una diretta rivale del Napoli che si è rinforzata sul mercato è l’Inter”.