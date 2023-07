Zola: “Kvara come George Best, Rudi Garcia? Mi piace”

Gianfranco Zola, ex giocatore di Napoli e Chelsea tra le altre, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sorpresa Kvaratskhelia e della sua visione su Rudi Garcia. L’ex attaccante ha elogiato il georgiano definendolo “il George Best del momento” e si è complimentato per la scelta sulla panchina fatta da De Laurentiis.

Ecco le sue parole: “Kvara è stata la sorpresa del campionato, è un gran giocatore. Lo vedo come il George Best del momento”. E poi sull’addio di Spalletti e l’arrivo di Garcia: “Spalletti ha fatto un lavoro straordinario, una cosa grandiosa. Pensavo restasse, ma attenzione: Rudi Garcia mi piace. Di certo Garcia è un allenatore preparato tatticamente e una persona equilibrata. Bella scelta”.