Maggio: “Sarri? Dopo quello che ha fatto non ci ho più parlato”

Christian Maggio, ex calciatore del Napoli, ha raccontato ai microfoni di “1 Station Radio” uno spiacevole episodio riguardante il suo rapporto con Maurizio Sarri. La stagione 2017/18 è stata infatti l’ultima in maglia azzurra per il terzino dopo dieci anni e il numero 11 non ha neanche avuto la possibilità di salutare i suoi tifosi a causa di una scelta dell’ex mister.

Durante l’ultima partita di campionato contro il Crotone allo stadio Maradona (San Paolo ai tempi), il tecnico toscano decise di non far scendere in campo il terzino azzurro, preferendogli Hysaj e lasciandolo in panchina per tutti i 90 minuti. Anni dopo, Maggio ha commentato così la scelta: “È stata una scelta che ho accettato e che ho preferito non discutere. Con Sarri non ho avuto nemmeno la possibilità di un confronto non essendo riusciti a vederci nei giorni successivi. Forse, è stato meglio così. Ho potuto fare un giro di campo straordinario. L’importante è che i tifosi conservino un bel ricordo di me. Questo basta e avanza”.