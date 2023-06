Marco Tumminello, giovane attaccante della Gelbison ed ex Roma, è cresciuto nel settore giovanile ed è stato aggregato alla prima squadra sia durante il regno di Garcia che quello di Spalletti.

Dunque, conosce bene entrambi e ai microfoni di Radio CRC, ha parlato di entrambi i profili, provando a spiegare le peculiarità e le caratteristiche di Rudi Garcia. Queste le sue parole:

“Il Napoli è una squadra molto ambiziosa e Garcia è un buon profilo; per me, il presidente ha fatto una scelta molto azzeccata. E’ un allenatore che trasmette tranquillità, è conosciuto e ha tanta esperienza. E’ una persona calma, che però sa come farsi rispettare. Qualcuno ricorda l’espulsione contro la Juventus, ma non è un esagitato. Verso di lui avrò sempre riconoscenza perché mi ha fatto esordire in Serie A”.

Poi, sul paragone con Spalletti, ha aggiunto:

“E’ un tipo maniacale come mister Spalletti, si concentra molto sui particolari. Ha un occhio di riguardo verso tutti, parla ai giocatori con sincerità e soprattutto è uno che cerca armonia. Fuori dal campo, è una persona piacevole e che ama scherzare”.