Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, dopo la grandissima impresa di quest’anno, diventerà ufficialmente cittadino di Napoli, dato che gli sarà conferita la cittadinanza onoraria.

Lo ha annunciato il sindaco Manfredi, che oggi ha partecipato alla presentazione del libro di Gianfranco Coppola, “Campioni per sempre. Terzo Scudetto, leggende per sempre”, parlando con i cronisti lì presenti:

“Sicuramente daremo la cittadinanza a Spalletti perché il tecnico è stato il condottiero di quest’anno. Mister Spalletti ha conquistato lo scudetto con grande professionalità, con grande dedizione ma anche grande compostezza. Parliamo di un grande allenatore che ha dato tanto a questa città e per questo c’è stata una proposta unanime del Consiglio comunale che io ho inteso cogliere dal primo momento. Abbiamo avviato l’iter per conferire la cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti e lo faremo con grande gioia. Lui non lo sa ancora, glielo comunicherò appena possibile“.