L’agente di Alex Meret e non solo, Federico Pastorello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb riguardo al futuro del suo assistito. Queste le sue parole: “Rinnovo? C’è ancora molto tempo per parlarne! Il contratto di Alex scade il 2024 ma, in ogni caso, c’è la possibilità di attivare il prolungamento di un anno da parte del Napoli. La dirigenza partenopea, al momento, è molto impegnata specialmente per la scelta del nuovo tecnico. Appena ce ne sarà l’occasione, discuteremo con chi di dovere.

Meret è estasiato dalla vittoria dello Scudetto ed è felicissimo di essere al Napoli. Se volete sapere la mia sono sicuro che difenderà la porta degli azzurri anche l’anno prossimo“.