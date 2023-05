Sandro Sabatini, giornalista di Sport Mediaset, ha fatto il punto e ha detto la sua opinione sulla separazione tra Aurelio De Laurentiis e Spalletti.

In particolare, per Sabatini è molto fuori contesto questa separazione, e ha spiegato le sue impressioni:

“Questa faccenda si sta rivelando molto triste e va in contrasto con il clima di Napoli. Non so se sia una strategia di De Laurentiis per gestire l’entusiasmo, calmare la piazza in vista della ripartenza, ma questa freddezza, questo cinismo che c’è tra le parti, va in contrasto con il Napoli. E per me è tutto molto triste”.

Fonte: Pressing.