Carmine Martino, telecronista delle partite del Napoli per le gare di campionato e della Champions League, ha parlato ai microfoni del programma “La città nel calcio” della soluzione allenatore.

Il telecronista, in particolare, ha provato a descrivere il profilo di Luis Enrique, il tecnico più chiacchierato, e ha parlato di eventuali pro e contro del tecnico asturiano:

“Luis Enrique sarebbe il profilo adatto per il Napoli, sia per la capacità di allenare dei gruppi giovani e di lanciare dei giovani, come ha dimostrato con la Spagna, e ha idee molto simili a Spalletti. Io, però, so di un allenatore molto meticoloso, molto preciso e da un caratterino un po’ difficile; inoltre, il nodo ingaggio lo vedo un ostacolo un po’ alto, anche perché non so fino a che punto il presidente si possa spingere. Di certo, però, potrebbe anche lanciare dei giovani e valorizzarli, come ha sempre dimostrato nella sua carriera”.