Bucchi: “Allenatore? Dipende dal mercato che vuole fare il Napoli”

Christian Bucchi è stato intervistato a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma Radio Goal. L’ex attaccante azzurro ha fatto un tuffo nei ricordi parlando della promozione in Serie A conquistata nel 2007: “I giorni della festa promozione me la ricorderò sempre – ha detto – furono giorni pazzeschi. Mi ricordo che la città esplose di gioia e ci accolsero in modo emozionante. Napoli è una città pazzesca e vedere lo scudetto tornare lì è una gioia grande per me. Finalmente la città è tornata ad essere al centro del calcio”. Poi, ha parlato del tema allenatore: “La scelta dell’allenatore dipende anche dal tipo di mercato che vuole fare il Napoli. Luis Enrique oltre al costo dell’ingaggio devi aggiungere anche quello dei nomi che potrebbe richiedere. Italiano e Thiago Motta invece potrebbero accettare l’arrivo di qualche giovane, qualche addio importante, hanno voglia di fare bene. Io credo che comunque vada il Napoli saprà fare la scelta giusta come ha dimostrato sempre”.

Infine, il pensiero su Osimhen: “Osimhen, Kim e Kvaratskhelia devono essere trattenuti per ripartire. Io credo che giovani come Osimhen, così determinanti ce ne sono pochi. Haaland ha qualche partita in più pur essendo giovane e magari ha inciso di più in Champions, ma bisogna tener presente che l’attaccante azzurro è stato fermo per infortunio ed ha fatto cose importanti”.