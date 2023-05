De Laurentiis: “Fiero di essere nato nello stesso giorno di Eduardo De Filippo”

Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione ‘La Radiazza’. Queste le sue parole:

Grazie mille a tutti per gli auguri di compleanno. Sono nato nello stesso giorno di Eduardo De Filippo? Lui è stato socio di mio padre, hanno fatto tantissimi film assieme. Da quando avevo 4 anni, un bambino negli anni ‘50, veniva portato a teatro a vedere le sue commedie. Non capisco come un bimbo potesse resistere, ci voleva soltanto la forza di Eduardo. Io sono stato molto amico del figlio fino alla sua morte. Sono Fiero di essere nato nello stesso giorno di un grande come Eduardo De Filippo. Ho l’ufficio in via 24 maggio, più di così”.