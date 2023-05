L’ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per dire la sua sul futuro mercato del Napoli e non solo. Queste le sue parole: “Lotta Champions? Ci andranno Napoli, Juventus, Inter e Lazio! In caso di ulteriore penalizzazione ai bianconeri, vedo il Milan in vantaggio sulla Roma di Mourinho.

Lo scouting e la società del Napoli merita tantissimo rispetto e fiducia in vista di un estate che si preannuncia bollente. ADL sa come far quadrare i conti ma non lesinerà di piazzare dei colpi vincenti per puntare a riconfermare il suo Napoli tra i campioni. Kim, secondo me, andrà via! La clausola che pende sul calciatore è accessibile a diversi club europei, soprattutto inglesi che preparano già ingaggi folli per il coreano. Il Napoli, purtroppo, non può competere con tali forze economiche, stesso discorso per Osimhen, dinanzi ad un offerta da 150 milioni di euro non puoi dire di no“.